Cento anni di Empoli, fatti e curiosità nell'ultimo libro di Chiorazzo

Una città da leggere è il nuovo libro di Emilio Chiorazzo, ex caposervizio del quotidiano Il Tirreno e volto di Clivo Tv per la rassegna di interviste su La Stanza di Vetro.

Il libro, edito da Porto Seguro, vuole raccontare gli ultimi 100 anni di Empoli visti attraverso gli archivi dei giornali nazionali e stranieri. Un lavoro immane durato 3 anni, durante i quali sono stati riletti con gli occhi di oggi fatti noti (come le violenze del marzo 1921 o le vicende del terrorista nero Mario Tuti) ma anche aneddoti e curiosità da riscoperire.

"Si racconta - si legge da una nota - che Alberto Sordi rischiò di essere arrestato a Empoli, che in città si stampava L'Unità clandestinamente, di quando Bartali e Coppi fecero pace stringendosi la mano proprio a Empoli, di un attore indiano che facendosi passare per principe truffò mezza Italia".

Empoli, la città in cui Chiorazzo vive da oltre 50 anni e in cui ha svolto la sua professione di giornalista, è stata anche città laboratorio: la capitale europea dell'antifumo, il primo comune con un registro per le unioni civili, la prima città con uno stadio (il Castellani) a sperimentare il calcio senza polizia. E anche la prima città dove furono messe le radici per la riforma della nuova Polizia di Stato.

Una città da leggere sarà presentato venerdì 18 novembre alle 17,00 presso l'Auditorium del Palazzo Pretorio in piazza Farinata a Empoli a cura della Pro Empoli. Interverrà l'Assessore alla Cultura Giulia Terreni e sarà presente l'autore.