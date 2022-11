Forze dell'ordine in Consiglio a Fucecchio, Pilastri replica a Morelli: "Ha frainteso il regolamento"

Arriva la replica del consigliere comunale di Fucecchio del Gruppo Misto, Leonardo Pilastri, in seguito alle affermazioni della consigliera M5S Fabrizia Morelli riferite ad un intervento dello stesso Pilastri, per il quale ha richiesto nell'ultima seduta l'intervento delle forze dell'ordine (Qui la notizia).

Di seguito la nota di Pilastri, consigliere capogruppo Gruppo Misto Fucecchio.

"In relazione a quanto accaduto nel corso della riunione della Commissione Garanzia e Controllo presso il comune di Fucecchio, tenutasi lunedì u. s., da me richiesta ed alla quale ho partecipato in qualità di Capogruppo consiliare, lette altresì le affermazioni successive, riferibili alla persona del Presidente della suddetta Commissione, Fabrizia Morelli, riportate da alcuni organi di stampa, mi corre l’obbligo di fare delle brevi precisazioni.

Il contegno da me tenuto nell’occasione è stato quello dovuto, sia in relazione al luogo che in riferimento alla natura del consesso. Il Presidente Morelli viceversa ha dato, sia in occasione della seduta che nelle dichiarazioni successive, un’interpretazione del regolamento non conforme a Legge, fraintendendone chiaramente il contenuto, interpretandolo in maniera indebitamente autoritativa.

In ragione di quanto accaduto in commissione e in conseguenza delle dichiarazioni rese successivamente dal Presidente Morelli, ho pertanto dato mandato ad un legale, (nella persona dell’avv. Giuseppe Romano del Foro di Firenze), perché provveda al compimento di tutti gli atti necessari alla tutela della mia persona nelle sedi di giustizia.

Per quanto mi riguarda, ritorno ad occuparmi delle importanti questioni riguardanti i cittadini di Fucecchio in rappresentanza dei quali, come consigliere di opposizione, siedo in Consiglio Comunale.

Rimane solo lo sconcerto di verificare come tutto ciò possa accadere al sottoscritto ed in una sede come quella della Commissione Garanzia e Controllo in cui il Presidente, doverosamente di opposizione, dovrebbe attendere, in maniera precipua, alla tutela del ruolo proprio dei consiglieri di minoranza esattamente come il mio".