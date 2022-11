Ritrovato cadavere in uno specchio d'acqua dell'Empolese

Una persona è stata rinvenuta cadavere in uno specchio d'acqua dell'Empolese Valdelsa. Il fatto è accaduto nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 21 novembre.

Sul posto la polizia con i membri della scientifica per i rilievi, i vigili del fuoco di Empoli, la Misericordia di Empoli e un automedica. Il cadavere è stato recuperato con l'ausilio dei vigili del fuoco.

Non è ancora nota l'identità della persona ma pare che si tratti di una donna. L'ipotesi più accreditata dagli investigatori è che la vittima si sia tolta la vita.

Rinnoviamo il costante appello alla richiesta di aiuto qualora ci fossero persone a rischio: Se senti di trovarti in situazioni di disagio o conosci persone in questo stato, ci sono numeri di telefono e siti internet adatti per un aiuto istantaneo. Per gli adolescenti minorenni è disponibile il Telefono Azzurro (19696, www.azzurro.it), per i più grandi il Telefono Amico (199 284 284, www.telefonoamico.it).