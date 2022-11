Offerte di lavoro Synergie per Empoli, Vinci e Cerreto Guidi

Non c'è tempo da perdere: comincia una nuova settimana ed è ora di sfogliare le nuove offerte di lavoro per la zona dell'Empolese Valdelsa, del comprensorio del cuoio e oltre.

Ogni lunedì gonews.it aiuta chi è in cerca di un lavoro con la vetrina degli annunci di lavoro dell'agenzia Synergie Italia - filiale di Empoli, in esclusiva su gonews.it.

Vi proponiamo alcune offerte di lavoro a disposizione dei nostri lettori (qui le offerte della scorsa settimana). Abbiamo aperto un canale Telegram dedicato a tutte le offerte di lavoro di gonews.it. Unisciti a noi e clicca qui

Per candidarsi alle nostre offerte basta iscriversi sul sito www.synergie-italia.it oppure chiamare allo 0571/711499 o inviare una mail all’indirizzo empoli1@synergie-italia.it

HR GENERALIST IN STAGE

La risorsa, in affiancamento al tutor aziendale, si occuperà di:

- Fornire supporto nelle pratiche hr, nonché supportare i dipendenti relativamente a norme aziendali e politiche del personale;

- Stabilire sinergie con Università, agenzie per l’impiego e altri canali di reclutamento;

- Pianificazione di corsi di formazione e di piani di sviluppo;

La risorsa che cerchiamo possiede ottime doti relazionali ed organizzative, forte orientamento al risultato, capacità di lavorare in team, buone abilità con Microsoft Excel e Word. Si ricercano risorse in possesso di laurea, anche triennale, in materie umanistiche. Sarà considerato un requisito preferenziale l'aver frequentato un master in gestione delle risorse umane.

Luogo di lavoro: Cerreto Guidi

Link:

synergie.intervieweb.it/jobs/hr-generalist-in-stage

COLF PERNOTTAMENTO

La risorsa si occuperà di assistere per qualsiasi necessità la proprietaria di casa (che è autosufficiente) durante la notte, dalle 19 ale 8.00 e provvederà alla preparazione della cena.

Si richiede una persona che abbia già svolto mansioni simili, libera da subito e disponibile al pernottamento.

Luogo di lavoro: Soffiano (Fi)

Link:

synergie.intervieweb.it/jobs/colf-pernottamento

IMPIEGATO CONTABILE JUNIOR

La risorsa si occuperà di contabilità generale, registrazioni e fatturazione. Per questa posizione si ricerca una figura che provenga da un percorso di studio di stampo economico, preferibilmente in possesso di una laurea. L'aver maturato anche una breve esperienza in ambito di contabilità rappresenta un plus.

Luogo di lavoro: Vinci

Link:

synergie.intervieweb.it/jobs/impiegato-contabile-junior

OPERAI/E SETTORE CALZATURIERO

La risorsa si occuperà di varie attività di rifinizione e montaggio di calzature da donna e uomo: quali grattatura, segnatura, pulizia, messa dei soletti, stiratura, scatolatura, masticiatura della scarpa. SI RICHIEDE CONSOLIDATA ESPERIENZA NELLA MANSIONE

Luogo di lavoro: Malmantile

Link:

synergie.intervieweb.it/jobs/operaie-settore-calzaturiero

ADDETTO/A MONTAGGIO INFISSI

La risorsa si occuperà della produzione, montaggio e manutenzione di serramenti, infissi e porte blindate. Si richiede disponibilità immediata, serietà. Completano il profilo doti di precisione e buona manualità. indispensabile esperienza pregressa nel ruolo.

Luogo di lavoro: Empoli

Link:

synergie.intervieweb.it/jobs/addettoa-montaggio-infissi

AUTISTA PATENTE CQC+ADR

La risorsa si occuperà di trasporto, carico/scarico e movimentazione merce.

Il candidato/a ideale si presenta con i seguenti requisiti:

- In possesso di patente C, CQC e ADR

- Esperienza nella mansione;

- Automunito.

Luogo: Santa Croce sull’Arno

Link:

synergie.intervieweb.it/jobs/autista-patente-cqcadr