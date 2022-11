Finalmente Natale a Empoli: Radio Lady e gonews.it media partner del grande evento

(foto Gianni Nucci)

Empoli Città del Natale mai così scintillante come quest'anno. Il 2022 è finalmente l'anno della ripartenza dopo le paure della pandemia ed è possibile ritornare a stare vicini e a godersi le festività nel centro della città.

Empoli Città del Natale è cresciuta e diventata grande anche grazie a gonews.it e Radio Lady 97.7, media partner dell'iniziativa fin dal debutto. Nel pomeriggio di domenica 20 novembre sul palco gli speaker della nostra emittente Serena Franceschin e Freddy Lavezzo hanno accompagnato con le loro voci e la loro presenza l'accensione dell'albero di Natale in piazza della Vittoria e della ghianda più grande d'Europa in piazza Farinata, con tanto di nevicata sui tantissimi presenti.

Tra le novità di quest'anno l'arrivo di Empolino, la mascotte del Natale empolese, con la voce di Gabriele Volpini.

Gabriele Volpini a Radio Lady

Sempre Radio Lady 97.7 da anni allieta lo shopping nel Giro d'Empoli con Radio Lady Centro Storico, che come sempre per il periodo natalizio avrà una playlist dedicata per 'riscaldare' ancora di più i cuori dei presenti, grandi e piccoli.

Un lavoro che non si esaurisce nella serata inaugurale ma che nasce da lontano, con una sinergia rinforzata nel corso degli anni e con l'opera di tanti partecipanti nei mesi precedenti, a partire dall'associazione Centro Storico di Empoli per passare alle associazioni di categoria, l'amministrazione comunale e i commercianti tutti.

Fatti i dovuti ringraziamenti, è ora di dire: Buon Natale Empoli!