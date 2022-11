Impianto rifiuti Alia, fermento anche a San Miniato per la discussione

Il tema dell'impianto rifiuti di Alia previsto al Terrafino di Empoli coinvolge la discussione pubblica anche nei comuni limitrofi. Se ne è parlato a Cerreto Guidi, se ne parlerà anche a San Miniato. A portare la questione formalmente in Consiglio comunale è Manola Guazzini, capogruppo di CambiaMenti, che con una interpellanza vuole portare all'attenzione il tema, dato che la frazione di Isola e quella di Ponte a Elsa sono confinanti con l'area dove sorgerà il gassificatore.

La notizia dell'acquisto di terreni per il prossimo progetto di termovalorizzatore di rifiuti con lo scopo di produzione idrogeno ha portato molti cittadini a radunarsi e a formare gruppi indipendenti di dialogo e confronto sul tema.

Guazzini nelle considerazioni spiega che a suo parere San Miniato dovrebbe essere coinvolto per la vicinanza e l'interesse dell'impianto nella zona. Infine chiede perché finora il sindaco Simone Giglioli non abbia comunicato all'assise di questo procedimento in corso, di far inserire il Comune di San Miniato ai tavoli tecnici e al processo di partecipazione in corso su Empoli e se sia necessario interpellare anche le Consulte di Ponte a Elsa e Isola.

Il primo cittadino ha parzialmente risposto a questa domanda durante una richiesta su Facebook, sul tema gassificatore ha spiegato che sarà sua "intenzione organizzare dei momenti informativi anche a San Miniato. Per i tempi spero presto".