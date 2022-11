Impresa Best Digital a Empoli, ancora una settimana per votare

E' passata una settimana dall'avvio del sondaggio Vota l'Impresa Best Digital a Empoli e un primo bilancio può essere fatto. Ci sono ancora 8 giorni per poter votare tra le 28 imprese empolesi e la corsa è ancora aperta. Rispetto ai sondaggi di opinione di gonews.it, dato che vi sono in palio tre premi, abbiamo scelto di mantenere chiuso fino alla fine il 'poll' sul negozio social. Possiamo però fornire alcuni dati generali senza dare indizi su chi sta vincendo la competizione.

Innanzitutto, la competizione è ancora aperta. Ci sono stati oltre 300 voti e tra la prima posizione e la seconda c'è solo un voto di scarto, tra la prima e la terza 17 voti. Tutto quindi è ancora aperto. Più del 75% dei lettori ha votato per soli 4 negozi, ma ciò non significa che una rimonta non sia possibile anche dalle retrovie. Basta solo darsi da fare.

L'appello è quindi ai commercianti a far votare, a tutti i nostri lettori che ancora non si sono espressi invece diciamo che potete votare fino alle 13 di giovedì 8 dicembre. La premiazione sarà effettuata durante la Serata d'Impresa di Confesercenti Empoli al Palazzo delle Esposizioni di lunedì 12 dicembre.