Taglio del nastro per i 107 alloggi nella ex vetreria Lux di Montelupo

Si conclude finalmente il processo della costruzione dei 107 alloggi popolari, molti di questi già abitati, al posto della ex vetreria Lux di Montelupo Fiorentino, nella frazione di Torre. A giugno 2020 il sopralluogo con la stampa e là dove c'erano le macerie ora c'è un complesso abitativo con un progetto che guarda anche al Dopo di Noi. Due appartamenti sono rimasti infatti di proprietà pubblica e verranno affidati a giovani con disabilità che tenteranno una vita autonoma senza le loro famiglie.

Riprendendo le fila del discorso, nel 2011 una cooperativa aveva cominciato il procedimento per una nuova vita nell'area. Il discorso si è interrotto con il fallimento della stessa nel 2014. La "ferita urbanistica", come la definisce il sindaco Paolo Masetti, è rimasta tale per svariate aste andate deserte. Finché non si è presentata nel 2019 Investire Sgr come soggetto gestore del fondo Housing Toscano.

A marzo di quell'anno è avvenuto l'acquisto del terreno per circa 10 milioni di euro, appaltato poi a gennaio 2020. In due anni pieni, fronteggiando la pandemia e la 'schizofrenia' dei mercati dei materiali causa Superbonus 110%, si è riusciti a portare in fondo l'opera senza intoppi.

L'intervento nell'ettaro circa di area, oltre a 107 alloggi, prevede 150 parcheggi interrati. Al di fuori aree verdi, una piazza esterna e una interna come 'corte'.

A inaugurare la nuova vita per la frazione di Torre erano presenti anche il presidente della Regione Eugenio Giani e l'assessore al sociale Serena Spinelli.

Elia Billero