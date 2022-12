Parto d'urgenza, bambina muore due anni dopo: disposta l'autopsia

Mercoledì 7 dicembre sarà svolta l'autopsia sul corpo della piccola Caterina Succi, la bambina scomparsa a soli due anni e mezzo giovedì scorso all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Nel luglio 2020 la bambina nacque in emergenza perché la mamma, Cristina, fu colpita da infarto all'ottavo mese di gravidanza ed entrambe da allora riportarono gravi problemi neurologici. Il pm Marco Dioni che si occupa del caso ha conferito l'incarico al professor Marco Di Paolo di Pisa che eseguirà l'autopsia presso il policlinico Le Scotte di Siena.

Per il caso è aperto un fascicolo in procura ad Arezzo dove sono iscritti i nomi di quattro medici indagati per omicidio colposo, nel caso della piccola, e lesioni gravissime nel caso della madre. L'autopsia si è resa dunque necessaria per l'inchiesta in corso, per stabilire se ci sia un possibile nesso tra il parto e la morte. Tuttavia la salma della piccola sarebbe prima stata restituita alla famiglia dall'ospedale senza avviso per la procura, mentre poi sarebbe stata prelevata alla camera ardente allestita ad Alberoboro, a Monte San Savino dove vive la famiglia, per il trasferimento a Siena. Un aspetto che ha portato i familiari a rimandare il funerale, provocando emozioni e risentimento nella comunità e nel padre della piccola.