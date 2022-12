Manolo Portanova condannato a 6 anni per violenza sessuale

Condanna pesante per il calciatore del Genoa Manolo Portanova. Per l'accusa di violenza sessuale il tribunale di Siena in rito abbreviato lo ha condannato a 6 anni. I fatti contestati avvennero nella notte tra il 30 e il 31 maggio 2021 ai danni di una ragazza di 22 anni in un appartamento del centro storico senese. Condannato a 6 anni anche lo zio del calciatore. Il processo per il terzo indagato sarà effettuato con il rito ordinario, dato che è stato rinviato a giudizio. La condanna a Manolo Portanova consiste anche in una provvisionale di 100mila euro a favore della ragazza, a 20mila verso la madre della giovane e a 10mila all'associazione senese Donna chiama Donna, costituitasi parte civile.