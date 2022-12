Biblioteca, ultima settimana dell’anno da non perdere in Sezione Ragazzi

Ultima settimana dell’anno per le attività che si terranno in Sezione Ragazzi della biblioteca comunale Renato Fucini. Appuntamento con l’Ora del racconto che saluterà il ‘vecchio’ anno, con l’Ora del Fare con i buoni propositi per quello ‘nuovo’ e un’anticipazione di ‘Empolichescrive’ alla Casa della Memoria, con Mario Ragionieri alla Casa della Memoria, giovedì 5 gennaio 2023, alle 18.

Ecco quali saranno le attività della prossima settimana: bambine, bambini, ragazze e ragazze da non perdere martedì 27 dicembre 2022, alle 17, l’Ora del Racconto con le ‘Storie freddolose per salutare l’anno vecchio in compagnia’, dai 3 ai 7 anni. Giovedì 29 dicembre, alle 17, laboratorio creativo con l’Ora del Fare: ci sarà Coriandoli per l’anno nuovo con tanti consigli per imparare a costruire una spara-coriandoli per colorare la nostra notte di Capodanno. Per bambini dai 5 ai 10 anni.

Per prenotarsi alle iniziative della sezione ragazzi: sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it, 0571 757873.

VETRINE E ORARI - La vetrina principale della biblioteca “Libri alla finestra” è dedicata all’inverno ed espone libri e film a tema per temperature sotto-zero. La vetrina della Sezione Ragazzi invece è dedicata alle feste con tanti libri sulle attività e i giochi da fare in questo periodo. Inoltre troverete l'immancabile selezione di dvd "Tutti i film delle feste", film da ragazzi ma non solo, da vedere in compagnia durante le festività.

Si ricorda che l’orario della Sezione ragazzi è da lunedì al venerdì dalle 10 alle 19 e sabato dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20. L’orario in vigore per la Sezione generale della Biblioteca è da lunedì al venerdì dalle 9 alle 20 e sabato dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20. Il 24 e il 31 dicembre 2022 la biblioteca comunale sarà aperta al pubblico soltanto la mattina dalle 9 alle 13.

