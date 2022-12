Una campagna che parla attraverso i dipendenti, con un messaggio di vicinanza rivolto a tutti i cittadini dei territori serviti

Per il secondo anno consecutivo Alia Servizi Ambientali sceglie i volti delle proprie persone, che ogni giorno si occupano della cura e del decoro delle nostre città e del nostro territorio, per augurare buone feste. E' questo lo spirito di #gliauguridialia, una campagna di immagini che vede protagonisti le lavoratrici ed i lavoratori, siano essi operatori ecologici, ispettori ambientali, autisti, amministrativi o operatori degli impianti.

A tutti loro è stato chiesto di candidarsi per regalare il proprio volto, il proprio operato ed il proprio sorriso alle comunità per le quali ogni giorno svolgono i compiti affidati: Sandra, Fabrizio e Luana e tanti altri hanno partecipato con entusiasmo, fotografati durante lo svolgimento del proprio lavoro di ogni giorno, alimentando un dialogo che attraverso il servizio coinvolge i cittadini, stimolando una collaborazione attenta e partecipe per la salvaguardia del benessere collettivo.

Durante tutto il periodo delle festività, ogni giorno, un sorriso diverso popolerà il sito web e i profili social aziendali per augurare a tutti buone feste.

Fonte: Ufficio Stampa - Alia Servizi Ambientali