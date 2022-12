Dalla Parte di Abele ricorda Antonio Cordone a 33 anni dalla sua scomparsa

A cura del "Comitato dalla Parte di Abele", lunedì 26 dicembre 2022 alle ore 18 nella chiesa di Santa Maria Primerana, in Piazza Mino a Fiesole(FI), sarà officiata una messa in suffragio di Antonio Cordone e di tutte le vittime della criminalità. Antonio Cordone, noto personaggio dello sport di Firenze e provincia(fu calciatore, allenatore e podista), venne ucciso senza alcuna ragione, 33 anni fa (il 26 dicembre 1989) a Firenze, per mano di un criminale pluriomicida, mentre faceva una scarpinata col proprio cane, percorrendo a piedi le sue amate colline tra Firenze e Fiesole, nella fattispecie in via di Barbacane.

Al termine della funzione religiosa, il figlio Marco, amministratore locale(Consigliere comunale a Fucecchio e Consigliere Nazionale ANCI) e fondatore di questo Comitato, nato per dare voce a tutte quelle vittime della criminalità, troppo spesso dimenticate e non tutelate che chiedono giustizia e non vendetta, ricorderà brevemente la figura del padre, un uomo molto conosciuto che amava profondamente la vita e Firenze, città icona della bellezza e della cultura

Fonte: Ufficio Stampa