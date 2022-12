Torna il Mercato in Centro a Empoli per Santo Stefano

Diventato ormai un appuntamento da ‘save the date’ nel pacchetto natalizio, torna il ‘Mercato in Centro’ il giorno di Santo Stefano, lunedì 26 dicembre 2022, dalle 8 alle 20. Espositori di generi extralimentari, alimentari e altre ‘chicche’, per un totale di mille e ottocento metri quadrati di superficie, invaderanno piacevolmente il centro cittadino, disposti lungo piazza della Vittoria, primo tratto di via Roma, via Tinto da Battifolle.

Occasione ghiotta per trascorrere un’altra bella giornata a Empoli Città del Natale, godersi la magia che da settimane si respira in città con le attrazioni, le luminarie, gustando una buona tazza di cioccolata calda o vin brulè, scaldandosi con gli abbracci della nuova mascotte ‘Ciuchino Empolino’, lasciarsi incantare dal ‘Magico mondo di Babbo Natale’ nel suggestivo Chiostro degli Agostiniani diventato il paese di Santa Claus, tuffarsi nelle creazioni uniche e imperdibili del ‘Mercatino di Natale’ e lasciarsi stupirsi dagli intrattenimenti a sorpresa.

Pertanto al fine di consentire lo svolgimento regolare del ‘Mercato in Centro’ manifestazione saranno apportate alcune modifiche temporanee alla viabilità che riguarderanno, la zona di piazza della Vittoria e alcune vie del centro.

Eccole di seguito:

ZTL, VIE E PIAZZE - Dalle 6 del 26 dicembre 2022 fino allo spazzamento meccanico delle strade, Zona a Transito Limitato intera area, divieto di transito e divieto di sosta per tutti i veicoli. Al termine della manifestazione, s'intendono ripristinate tutte le norme che regolano l'accesso e la circolazione in ZTL.

Via Giuseppe Del Papa, all’intersezione con via Ridolfi lato via Paladini, divieto di transito per tutti i veicoli; via del Giglio, all’intersezione con via Ridolfi lato piazza della Vittoria, divieto di transito per i veicoli; via Tinto da Battifolle, tratto fra via Salvagnoli e piazza della Vittoria, divieto di transito con direzione obbligatoria a destra - per via Salvagnoli per chi proviene da via Pievano Rolando e per via Pievano Rolando per chi proviene da piazza Gramsci - e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli autorizzati.

Piazza della Vittoria, tutta, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione; via Roma, tratto compreso fra piazza della Vittoria e via Giovanni da Empoli, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento della manifestazione; via Curtatone e Montanara, lato destro, 50 metri prima dell’intersezione con via Carrucci, divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto veicoli adibiti al TPL e lato destro all’intersezione con via Carrucci, divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli sull’attuale stallo adibito a carico e scarico, eccetto i titolari di contrassegno disabili; all'intersezione con via Carrucci, direzione obbligatoria a destra.

Inoltre, in caso di necessità accertata dal personale della Polizia Municipale, possono essere adottati temporaneamente fino al termine della criticità anche altri provvedimenti che sono i seguenti: via Pievano Rolando, all'intersezione con piazza Guido Guerra – corsia di marcia direzione piazza della Vittoria - divieto di transito per tutti i veicoli (con chiusura corsia uscita rotatoria).

Le disposizioni elencate non si applicano ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso relativamente a interventi da effettuarsi nell’area interdetta. In questa giornata il transito del Trenino di Natale verrà sospeso.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa