Nardella bacchetta Schmidt sulle chiusure degli Uffizi: "Fece fare figuraccia a Firenze"

"Il direttore Eike Schmidt ha fatto fare a Firenze una figuraccia internazionale lasciando gli Uffizi chiusi per il ponte di Ognissanti quindi mi sembra un po' strano che voglia dare lezioni sulle aperture e le chiusure dei musei".

La strigliata al direttore delle Gallerie degli Uffizi arriva nientemeno che dal primo cittadino di Firenze, Dario Nardella. Nonostante i musei civici di Firenze rimarranno aperti per le festività, la posizione di Schmidt sulla possibilità di chiudere le Gallerie per Natale non è proprio andata giù al sindaco, che ha aggiunto: "Trovo che a Natale nel pomeriggio le famiglie, così come sono libere di andare per vetrine, di andare a vedere il cinepanettone in una sala, o di andare al ristorante, debbano poter essere libere di godere di un po' di cultura in un palazzo come Palazzo Vecchio, dove peraltro abbiamo anche esposto un bellissimo presepe rinascimentale".