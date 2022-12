Rapinava le persone in centro, con minacce e violenza

Un uomo di 35 anni, fiorentino, è stato arrestato dai carabinieri del capoluogo toscano ieri, giovedì 22 dicembre 2022.

L'uomo è accusato di aver eseguito una seerie di rapine nel centro storico di Firenze durante la prima parte di dicembre.

Secondo le indagini, l'uomo sarebbe responsabile di 7 rapine e 3 tentate rapine ai danni di altrettante vittime, nella zona che comprende via dei Neri, Piazza della Repubblica, via de’ Vecchietti, via Alamanni, Lungarno Torrigiani, via Nazionale, via Panzani e Piazza Santa Trinità.

L'uomo avrebbe adescato le vittime mostrandosi minaccioso e violento, intimando ai malcapitati di consegnarli i soldi o prelevarli a un bancomat, mentre esibiva loro armi bianche o dichiarando intenzioni violente, anche sessuali, qualora le vittime fossero state donne.

Le rapine sarebbero state a danno di vittime alle quali l'uomo avrebbe intimato di consegnargli i propri averi (giubbotti, soldi, carte di pagamento) senza cercare aiuto agli altri passanti o urlare; ancora, l'uomo avrebbe costretto diversi passanti, in diverse circonstanze, a prelevare i soldi da uno sportello bancomat, strattonandoli, minacciandoli di violenza fisica.

L'uomo avrebbe rubato in tutto 800 euro e una serie di oggetti personali di valore.

L'azione investigativa dei carabinieri è stata possibile grazie alla visione delle telecamere di sorveglianza posizionate in centro.