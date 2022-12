Sbarcati 108 migranti a Livorno, sui loro corpi i segni delle torture in Libia

La Sea Eye 4, la seconda nave con i profughi attesa nella mattinata di oggi, venerdì 23 dicembre, è giunta nel porto di Livorno intorno alle 8,30. A bordo ci sono 108 migranti, di cui 13 minori non accompagnati.

Sul posto, a seguire le operazioni di sbarco, ci sono le assessore regionali Monia Monni e Serena Spinelli, con deleghe rispettivamente alle politiche sociali e alla protezione civile, oltre al sindaco di Livorno, Luca Salvetti, agli assessori comunali Andrea Raspanti e Barbara Bonciani. Presente anche il consigliere regionale Francesco Gazzetti.

A coordinare i lavori vi sono il direttore della difesa del suolo e della Protezione civile regionale, Giovanni Massini, il prefetto e il questore di Livorno, Paolo D'Attilio e Roberto Massucci. Presenti inoltre mezzi e personale della Misericordia, della Pubblica assistenza Svs e della Croce rossa italiana. La nave appartiene alla Ong Sea Eye.

"Stando a 13 minori sulla Sea Eye - puntualizza Raspanti - siamo coperti e strutture già tutte identificate, tra comunità educative toscana e centri Sai. Livorno ha preso quattro minori della Life Support e ne prenderà tre della Sea Eye. Degli adulti si occupa invece la prefettura".

Ci sarebbero casi di disidratazione e scabbia, ma non risultano casi di covid. Lo afferma l'assessore Monni: "Rilevo ancora una volta una situazione molto difficile. Il porto di Livorno non è un porto per sbarchi. Non è abituato a gestire situazioni simili ed è fuori dalle rotte destinate all'accoglienza dei migranti. La scelta di Livorno costringe alle navi a giorni di navigazione in più e costringe persone a ulteriore sofferenza quando già arrivano in Italia sfibrati e devastati perché per giorni rannicchiati nella stiva di una nave". E aggiunge: "Le sofferenze si colgono già al primo sguardo: molti dei migranti arrivati ieri con la Life Support sono passati dalla Libia. Questo lo sappiamo per gli evidenti segni di tortura sul corpo"

Infine il sindaco Salvetti: "Devo dire che è stato fatto un gran lavoro. La Toscana e Livorno hanno dimostrato di avere una bella faccia da mostrare al resto del Paese. L'importante era soccorrere queste persone lo abbiamo fatto nella maniera più organizzata e più dignitosa in assoluto. Questo sta a testimoniare che così va fatto e le polemiche sul perché Livorno, perché così lontano dalle zone più operative le lasciamo a dopo. Noi avevamo un compito e questo compito lo abbiamo centrato".