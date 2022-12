Spaccate in centro a Firenze, cassa rubata da una trattoria

Due spaccate nella notte a Firenze. Dopo le 2 in via Duse alcuni residenti hanno segnalato dei rumori forti provenienti dal vicino Compro Oro e una persona è stata vista scappare. I carabinieri del Norm sono intervenuti e hanno notato che una vetrata era stata danneggiata dal lancio di una pietra, senza però frantumarla. La spaccata non è riuscita, mentre invece in via della Porcellana poche ore dopo i malviventi sono riusciti a portare via la cassa dalla trattoria dei Cento Poveri. Anche in quel caso i rilievi sono stati in mano al Norm dei carabinieri. Si indaga anche tramite la videosorveglianza.