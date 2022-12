Presepe nelle mire dei vandali, rubata la statua di Gesù bambino da 3 giovani

L’Opera di Santa Maria del Fiore informa che nella notte, alle 4.45, è stata rubata la statua del Bambin Gesù del presepe nel sagrato del Duomo di Firenze. Le telecamere di sorveglianza hanno filmato 3 giovani (di cui al momento non si conosce l'identità, ma i cui volti sono visibili), dei quali uno si è introdotto nel presepe, saltando la staccionata di protezione, e ha prelevato la statua in terracotta del Bambin Gesù. L’Opera di Santa Maria del Fiore stamani ha sporto denuncia ai Carabinieri che hanno già avviato le indagini.

Lo scorso anno la statuina era stata danneggiata, mentre 3 anni fa era stata ancora rubata.

L’Opera a maggior tutela del presepe del sagrato del Duomo di Firenze, che si trova all’esterno della Cattedrale, oltre alle telecamere di sorveglianza ha predisposto anche un servizio di vigilanza con una società esterna.

Il presepe sul sagrato del Duomo di Firenze, che rimarrà visibile fino all’Epifania, è composto da statue in terracotta a grandezza naturale, pezzi unici realizzati a mano da un artigiano di una storica fornace dell’Impruneta e donate all’Opera di Santa Maria del Fiore.

Il commento dell'arcivescovo di Firenze Giuseppe Betori: "È molto triste ancora una volta registrare atti come questi che offendono il presepe, simbolo della fede e della tradizione della nostra gente. Spero e mi auguro che il Bambinello venga presto restituito e ricollocato nella capanna perché possa essere ancora venerato dai tanti fiorentini e turisti che in questi giorni, passando davanti alla Cattedrale, si fermano per una preghiera, per rendere omaggio a Gesù Bambino, nato fra noi per portarci luce, speranza e pace. Confido che chi ha portato via il Bambinello si ravveda e lo riconsegni il prima possibile".