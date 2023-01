La Scotti a Roseto per chiudere al meglio l'andata

L’Use Rosa Scotti chiude il suo girone di andata con una trasferta insidiosa. Domenica alle 18 (arbitri Barbieri e Gai di Roma) la squadra di coach Alessio Cioni sarà impegnata sul campo delle Panthers Roseto, una squadra che, al di là della classifica che occupa, è particolarmente temibile. Ma, prima di parlare della gara, c’è da dare conto di una brutta notizia per l’ambiente biancorosso. Raffaella Melita ha infatti riportato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e per lei si prospetta quindi un lungo stop. Alla giocatrice siciliana gli auguri di una pronta guarigione per tornare a dare il proprio contributo alla squadra biancorossa. Nei prossimi giorni, d’intesa con la società, deciderà a chi affidarsi per risolvere il problema fisico e tornare quanto prima sul parquet.

Ed ora Roseto, con le parole di coach Alessio Cioni. “E’ una trasferta difficile – attacca – sia logisticamente perché Roseto non è proprio dietro l’angolo sia soprattutto dal punto di vista tecnico dal momento che loro in casa hanno già mietuto vittime illustri. Giochiamo contro una squadra temibile che già aveva elementi importanti come l’americana Kelly, miglior realizzatrice del campionato, e che oltretutto si è rafforzata con l’argentina Natalia Romina Rios che è ottima giocatrice. Da parte nostra abbiamo purtroppo questo grave problema per Melita e quindi, se mettiamo tutto insieme, ecco che questa trasferta si presenta come particolarmente insidiosa anche perché arriva subito dopo la sosta”. Al termine della partita l’Use Rosa conoscerà anche la propria posizione finale del girone di andata, ovvero se prima, seconda o terza in base ai risultati delle altre. Un piazzamento che servirà a stabilire la griglia delle finali di Coppa Italia per le quali le biancorosse sono comunque già qualificate.

La partita di domenica sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina facebook e sul canale youtube delle Panthers Roseto.