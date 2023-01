Pd per Bonaccini, nascono i comitati nell'Empolese Valdelsa. Ecco chi sostiene il governatore

Anche nell’Empolese Valdelsa entra nel vivo la campagna congressuale per la scelta del nuovo segretario del Partito Democratico. Ieri sera si è tenuta la prima assemblea dei comitati per la candidatura di Stefano Bonaccini, in cui è stato presentato anche il coordinamento d’area che seguirà la campagna di Stefano Bonaccini nell’Empolese-Valdelsa.

Il coordinamento dei comitati del circondario sarà composto dal coordinatore Marco Pierini, vicesindaco del comune di Montespertoli (classe 1996), da Valentina Russoniello, assessora del comune di Fucecchio (classe 1984), e da Irene Macchi, tesoriera del PD Empoli (classe 1978): una classe dirigente rinnovata per sottolineare la volontà di Stefano Bonaccini di rigenerare il Partito Democratico partendo da una nuova classe dirigente che fa politica sul territorio, come annunciato anche nel corso del suo intervento che ha visto la partecipazione di centinaia di persone il 21 dicembre 2022 a Limite sull’Arno. Anche in quella occasione, infatti, molti sono stati i giovani iscritti e simpatizzanti del Partito Democratico presenti.

“Crediamo in un Partito Democratico popolare, concreto, riformista, che parli meno degli avversari e più delle proprie idee per l’Italia. Un Partito Democratico che crede nel valore della militanza dei suoi tanti iscritti che ogni giorno si impegnano sul territorio, e che non rinuncia allo scopo per cui è nato: essere uno strumento per cambiare in meglio la vita degli italiani - dichiara il coordinatore del comitato, Marco Pierini. “Nell’Empolese-Valdelsa tanti iscritti, giovani, amministratori locali stanno in queste ore manifestando la volontà di aprire comitati per raccontare nelle prossime settimane le idee di Stefano Bonaccini e della nostra campagna, dalle politiche per il lavoro e lo sviluppo a quelle per gli asili nido, dal sostegno ai giovani con partita IVA al rafforzamento della sanità pubblica universale attraverso le case di comunità. Questa è l’ultima chiamata: il Partito Democratico deve trovare l’orgoglio delle proprie idee, e non può rischiare di perdersi in copie sbiadite dei partiti che lo hanno fondato. Noi ci siamo per fare del PD veramente il PD, con entusiasmo e determinazione” conclude.

Nei comuni di Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Vinci stanno nascendo i comitati a sostegno di Stefano Bonaccini per organizzare l’attività politica in vista del congresso su ciascun comune, valorizzando gli amministratori del territorio e i giovani iscritti al Partito Democratico.

Tra le amministrazioni comunali del territorio sono nove i sindaci che hanno già annunciato di sostenere Bonaccini in vista delle primarie aderendo al manifesto degli amministratori locali per Stefano Bonaccini presente sul sito www.stefanobonaccini.it e che ha raggiunto mille firmatari nei giorni scorsi: Alessandro Giunti, Alessio Falorni, Simona Rossetti, Brenda Barnini, Alessio Spinelli, Paolo Pomponi, Paolo Masetti, Alessio Mugnaini e Giuseppe Torchia.

Insieme a loro, molti altri amministratori (assessori, consiglieri comunali) su tutti gli undici comuni dell’Empolese Valdelsa hanno aderito. Con Stefano Bonaccini, infine, anche il consigliere regionale Enrico Sostegni, il senatore Dario Parrini, gli ex parlamentari Laura Cantini e Luca Lotti, nonché molti segretari e iscritti dei circoli del territorio.

Fino alla data delle primarie il comitato organizzerà iniziative sul territorio e una intensa campagna per raccontare le idee di Stefano Bonaccini per il Paese. Per avere informazioni sulle prossime attività e per cercare il comitato più vicino è possibile contattare bonacciniempolesevaldelsa@gmail.com. Si ricorda, infine, che materiali e informazioni sulla candidatura di Stefano Bonaccini sono reperibili sul sito www.stefanobonaccini.it.

Fonte: Ufficio stampa