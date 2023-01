Un conto corrente per supportare la famiglia del 60enne ucciso all'Antella

L'amministrazione comunale di Bagno a Ripoli aprirà un conto corrente bancario per supportare la famiglia di Eloy Baca Eslava, cittadino ripolese investito e ucciso ieri all’Antella da un'auto pirata.

Una decisione che nasce sulla scia della grande ondata di solidarietà scaturita in seguito alla vicenda, che ha sconvolto e scioccato l’intera comunità. Ma anche per convogliare tutti gli aiuti su un unico canale istituzionale, garanzia di trasparenza contro possibili tentativi di truffa che anche in queste situazioni, purtroppo, possono verificarsi.

L’iniziativa si svolgerà anche grazie al supporto delle associazioni e dei circoli del territorio, desiderosi di dare il proprio contributo per sostenere la famiglia di Eloy. A breve, nel giro di un paio di giorni, sarà divulgato l’Iban sul quale chi vorrà potrà effettuare una donazione e saranno fornite tutte le informazioni nel dettaglio.