Convalidato l'arresto per il 24enne dopo l'aggressione di Pisa

L'arresto per il 24enne fiorentino è stato convalidato. La notizia arriva dalla Questura di Pisa e riguarda l'uccisione di Piero Orsini, 74enne che si trovava in via Bovio lunedì 8 gennaio.

In quel pomeriggio il 24enne, in cura in un ambulatorio psichiatrico e fuggito dal padre, ha colpito e barbaramente ucciso il 74enne. Ha anche ferito un 36enne intervenuto per aiutare Orsini.

L'arresto è stato convalidato e adesso si dovrà decidere dove collocarlo, se in carcere o in una struttura similare.