Malore al Duomo di Firenze, turista 43enne soccorso sulla cupola

I vigili del fuoco di Firenze con l'aiuto di un'autoscala e del carro Speleo-Alpino-Fluviale sono intervenuti alle 15 di oggi al Duomo di Firenze. Una persona è stata colta da malore durante una visita. Un intervento simile era stato effettuato circa un mese fa, a dicembre 2022.

Si tratta di un turista brasiliano di 43 anni che una volta salito sulla cupola del Duomo, è svenuto. Subito soccorso da due medici che in quel momento si trovavano tra i visitatori della cupola del Brunelleschi, sono stati immediatamente allertati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti oltre ai vigili del fuoco gli operatori del 118, che sono stati fatti passare da un'area di cantiere del Duomo per raggiungere più velocemente il luogo dove il turista aveva avuto il malore. Al momento i sanitari stanno ancora visitando l'uomo mentre i vigili del fuoco hanno predisposto una scala mobile per il trasporto a terra.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO