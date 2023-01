Accoltellò 18enne a Carmignano, arrestato in Spagna

Arrestato in Spagna l'autore del tentato omicidio ai danni di un quasi 18enne ai giardini del Ceppo a Carmignano. L'aggressione risale allo scorso ottobre quando il giovane venne accoltellato e se non fosse stata per l'urgente operazione chirurgica all'ospedale di Prato, forse non avrebbe potuto salvare la vita.

I carabinieri di Prato e Carmignano hanno cominciato le indagini puntando verso un 25enne albanese di Prato, già noto per precedenti penali, che però era divenuto irreperibile nelle ore successive ai fatti. È stato emesso un provvedimento di cattura da parte del gip. Il ricercato è stato trovato dopo duro lavoro in una piccola cittadina a 70 km da Barcellona, in Spagna.

Il latitante è stato catturato con la cooperazione con le forze dell'ordine spagnole. L’arrestato sarà estradato per rispondere delle accuse formulate sul suo conto.