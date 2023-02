La Lega sui 'furbetti dei rifiuti' a Empoli: "Aumentare la videosorveglianza"

Dalla signora che abbandona il proprio sacchetto della spazzatura per terra, senza nemmeno provare ad inserirlo nel cassonetto, agli operai che scaricano frigoriferi, televisioni, sedie tavoli e molto altro. Le telecamere dovrebbero inchiodare i "furbetti" dei rifiuti.

"È una situazione che intendiamo affrontare in maniera rigorosa, perché non è ammissibile che gli sforzi incessanti messi in atto per tenere la città pulita e decorosa vengano vanificati da chi non ha senso civico" dichiarano il segretario della Lega Empoli-Vinci Tiziana Bianconi ed il Capogruppo in Consiglio Comunale ad Empoli Andrea Picchielli.

"Le telecamere oggi sono in grado di riprendere immagini sia di giorno che di notte per identificare i conducenti di veicoli che lasciano la macchina a distanza per non essere sorpresi dalle telecamere, ma anche i singoli individui che a piedi lasciano o gettano rifiuti lungo le strade" continuano i due esponenti leghisti.

"Questi 'occhi' dovrebbero rappresentare un importante strumento di contrasto a questo fenomeno inammissibile che, oltre a rappresentare una forma di inciviltà, danneggia l'ambiente e genera degrado e sporcizia in molte zone di Empoli. Occorre pertanto incrementare ulteriormente il numero delle telecamere di videosorveglianza: con il governo di centrodestra con la Lega, presto dovrebbero arrivare nuovi bandi dal Ministero dell'Interno per aumentare la videosorveglianza, quindi auspichiamo che il Comune di Empoli approfitti di queste opportunità" continuano Picchielli e Bianconi.

"In passato il Comune di Empoli è stato bravo a cogliere l'occasione del bando per le telecamere di sicurezza indetto dall'allora Ministro dell'Interno Matteo Salvini, quindi spero che questa volta accada lo stesso" dichiara il consigliere Picchielli.

"Per combattere il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti è necessario verificare le residenze, i contratti degli affitti registrati e individuare eventuali non iscritti alla Taric e privi dei necessari bidoni dei rifiuti e quindi abusivi anche per lo smaltimento dei rifiuti" conclude Bianconi.

Fonte: Lega Empoli