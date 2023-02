Parte Sanremo, tra conduzione e cover c'è un po' di Toscana

Parte il Festival di Sanremo, uno degli appuntamenti più amati dal pubblico italiano. La kermesse musicale prende il via nella serata di oggi, martedì 7 febbraio, e c'è anche un pizzico di Toscana. Non ci sono artisti del Granducato in gara, ma qualcosa si trova tra conduzione, serata delle cover e testi.

Partiamo proprio da La Rappresentante di Lista, due in cui figura la viareggina Veronica Lucchesi. Hanno firmato il brano in gara de I Cugini di Campagna, dal titolo 'Lettera 22'.

Toscanissima è Chiara Francini. Originaria di Campi Bisenzio, sarà una delle co-conduttrici. Affiancherà Amadeus nella serata in una delle serate più attese, quella del 10 febbraio, ovvero il venerdì delle cover.

Passando proprio ai cover e ai duetti, ecco che la Toscana è più presente. Rosa Chemical porterà il brano 'America' della senese Gianna Nannini. I Baustelle, gruppo di Montepulciano, saranno assieme ai Coma_Cose in 'Sarà perché ti amo'. Sempre dei Baustelle è 'Charlie fa surf', cantata da Sethu in duetto coi Bnkr44, collettivo di Empoli.