Schiacciata alla Fiorentina, la finale del concorso per pasticcerie

Giovedì 16 febbraio alle ore 11, presso la trattoria Casa della Nella di Firenze (piazza Ghiberti 20-21R, tel.

055/2026210) avrà luogo la finale della XII edizione dello storico concorso di pasticceria “La miglior

schiacciata alla Fiorentina”, aperto a forni e pasticcerie dell'area metropolitana. L'evento è aperto al

pubblico che può assistervi liberamente.

Il concorso è organizzato da Casa della Nella e da Festival delle Pasticcerie (Massimo Cortini, maestro

pasticcere e Maurizio Melani, giornalista e docente universitario) già creatori di tutti i pastry contest legati alle tradizioni pasticcere dell'area metropolitana: “La miglior schiacciata con l'uva”, “Lo zuccotto

fiorentino” e il recente “Miglior cantuccio di Prato” che si è svolto con successo appena 1 settimana fa a

Poggio a Caiano.

Main sponsor dell'evento Carra Distribuzione spa, principale fornitore di materie prime per tutti i forni e

pasticcerie toscane e non solo, che premierà i primi 3 classificati con buoni acquisto.

CONCORRENTI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO

Visto l'altissimo numero di richieste pervenute alla Direzione del concorso (oltre 60!!) è stato deciso di

alzare il numero dei finalisti a 30 e, allo stesso tempo, operare una pre-selezione con una Giuria composta da Festival delle Pasticcerie e dallo staff di Carra spa.

I 30 finalisti, provenienti da tutta l'area metropolitana, sono secondo la Direzione del concorso davvero le migliori Schiacciate alla Fiorentina che si possono trovare. Qui di seguito la lista completa suddivisa per Comune di provenienza: Antico Caffè Torino, Antico Forno Fabbri, Batoni, Becagli, Bellucci, Buonamici, Caffè Libertà, Cartabianca, Cavini, Giorgio (vincitore in carica), Marisa, Onda dolce, Pappa e Ciccia, Pegaso, Serafini, Stefania (Firenze), Conti, Laboratorio del Gusto, Pandolce (Scandicci), Caffè Neri, Vannino (Calenzano), Pimpina, Rigacci (Cerbaia), Andrea-Ruggini (Pontassieve), Fani, Pala e Matterello (Sesto Fiorentino), Ginestre (Ginestra Fiorentina), Delizia (Poggio a Caiano), Gori (Prato), Gabriele Rocchi (online).

La mattina stessa del concorso, le schiacciate (classiche e non farcite) dei forni-pasticcerie finalisti verranno portati nella location stabilita per le degustazioni. I membri della Giuria – tutti gastronomi, giornalisti ed esponenti delle Istituzioni – dovranno assaggiare in modo “coperto” una fetta di ogni torta non sapendo chi è il produttore e dando successivamente un voto 1-5. Chi avrà ottenuto il punteggio più alto sarà dichiarato vincitore. La Giuria renderà note solo le prime 3 posizioni.

PREMIO

Carra Distribuzione spa, main sponsor dell'evento, premierà i primi 3 classificati con importanti buoni di

acquisto in materie prime.

OMAGGIO

Gli organizzatori desiderano ricordare la figura del noto giornalista, intellettuale e gastronomo fiorentino Beppe Pirrone, già ideatore del Cenacolo degli Sparecchiatori, e creatore del concorso nel 2007 insieme a Massimo Cortini.

Il concorso sarà presentato da Maurizio Melani, fondatore di “Festival delle Pasticcerie”, giornalista e

docente universitario.