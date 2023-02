Da Sovigliana il Carnevale arriva nel Giro d'Empoli

Una domenica di festa nel segno delle maschere e dei carri allegorici. L'edizione 2023 del Carnevale sulle due Rive, organizzato dal Comitato Carnevale sulle due rive del Comune di Vinci, domenica 19 febbraio 2023, farà tappa anche a Empoli, grazie all'impegno dell'Associazione Centro Storico: dalle 17 alle 18.30 spazio alla sfilata dei carri allegorici, provenienti dal Ponte De Gasperi, in viale Battisti, piazza Guerra, via Pievano Rolando, via Da Battifolle, piazza della Vittoria, con alcuni giri intorno alla piazza e percorso inverso fino al Ponte De Gasperi.

Le modifiche al traffico

Per permettere lo svolgimento della manifestazione, saranno in vigore alcune modifiche temporanee alla viabilità nelle vie interessate dall'iniziativa.

Entrando nel dettaglio, il provvedimento dispone l'adozione, dalle 17 alle 18.30 di domenica 19 febbraio 2023, dei seguenti provvedimenti di viabilità temporanei: in viale Cesare Battisti, via Pievano Rolando, via Tinto da Battifolle, divieto di transito per tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività; in piazza della Vittoria (tutta), divieto di transito di tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività; in viale Curtatone e Montanara (all’intersezione con piazza della Vittoria), istituzione segnaletica verticale temporanea obbligo svolta a destra in via Carrucci.

L'ordinanza prevede inoltre l'adozione, dalle 16 alle 18.30 del 19 febbraio: in piazza della Vittoria (tutta), divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività.

In più, per preservare la fluidità della viabilità dell’asse est-ovest, in Lungarno Dante Alighieri in corrispondenza del Ponte de Gasperi e in piazza Guerra sarà predisposta la chiusura al traffico delle rotatorie per il tempo strettamente necessario al passaggio dei carri allegorici. Previsto il divieto di transito limitato al tempo necessario al passaggio dei carri allegorici, con obbligo di svolta a destra, in via Salvagnoli, all'intersezione con via Tinto da Battifolle.

Dovrà essere sempre garantito il passaggio dei mezzi di soccorso e di emergenza.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa