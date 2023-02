Infermiera presa a calci in ospedale, Opi Firenze-Pistoia: "Servono provvedimenti urgenti"

"Gli episodi di violenza contro gli infermieri e tutto il personale sanitari sono in crescita ed è un dato intollerabile. Occorrono provvedimenti urgenti". David Nucci, presidente di Opi Interprovinciale Firenze-Pistoia interviene così, commentando l’episodio dei giorni scorsi dell’infermiera presa a calci al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Annunziata di Bagno a Ripoli (Fi).

"A nome del nostro Ordine esprimiamo tutta la solidarietà alla collega che ha dovuto subire una tale aggressione. Gli infermieri – prosegue - sono professionisti che dovrebbero essere messi in condizione di svolgere serenamente il proprio lavoro, non possono diventare la valvola di sfogo per eventuali inefficienze e ritardi del sistema. Sfogo da parte dei pazienti e dei loro familiari che, sia chiaro, resta in ogni caso del tutto ingiustificabile, come ogni violenza, stante le problematiche che a volte possono verificarsi. Purtroppo continuiamo a essere costantemente esposti ad aggressioni e insulti – prosegue - soprattutto quando prestiamo servizio in turni notturni e servizi critici. Ribadiamo come Ordine la necessità e l’urgenza di intensificare la vigilanza nelle strutture sanitarie ma anche di potenziare il supporto psicologico per i pazienti e per le loro famiglie".

Fonte: Ufficio stampa