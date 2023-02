Morte di Matteo Grilli, la famiglia Ardanese: "Due consulenze hanno escluso responsabilità di Joele"

Nuova 'battaglia' mediatica sul caso della morte in un incidente stradale di Matteo Grilli, 26 anni, scomparso a settembre 2020 in uno scontro frontale nella frazione pisana di San Piero a Grado.

La vicenda in tribunale vede il gip in riserva che dovrà confermare o meno la richiesta del pm di archiviazione del caso che vedeva indagato Joele Ardanese. I genitori della vittima infatti si sono opposti, all'archiviazione.

Sui commenti affidati alla stampa della famiglia Grilli, interviene la famiglia di Ardanese, difesa dall'avvocato Luisa Tamburini: "Anche noi vogliamo giustizia, e questo significa accettare la verità. Ben due consulenze hanno ricostruito l’incidente escludendo la responsabilità di Joele. Le consulenze effettuate non sono piaciute e allora si prova a dire che sono errate? Perché non hanno introdotto una consulenza di parte? Forse non hanno trovato tecnici disponibili a sostenere la fantascienza? L'unica colpa di Joele è stata quella di aver indossato le cinture di sicurezza che gli hanno salvato la vita in quel brutto incidente, a scapito di chi non le indossava. La verità vince sempre e vincerà anche questa volta".