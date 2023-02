Aggressione davanti al liceo Michelangiolo, Giani: "Nessuno sconto ai responsabili"

"Le analisi e l’approfondimento di quanto accaduto ieri davanti al liceo Michelangiolo rende sempre più drammatica l’aggressione politica di stampo fascista subita dagli studenti del collettivo Sum a cui va la mia profonda solidarietà". Il presidente Eugenio Giani dopo gli approfondimenti da parte della Digos torna sui drammatici fatti accaduti ieri mattina davanti al liceo fiorentino di via della Colonna, dove gli studenti sono stati picchiati da attivisti di estrema destra (Qui la notizia, il video e i commenti).

Proseguono gli accertamenti della Digos. Secondo quanto spiegato dalla questura nella giornata di ieri, sono stati individuati come appartenenti ad Azione studentesca i sei giovani coinvolti nell'aggressione ai due studenti del liceo, tre maggiorenni e tre minorenni estranei alla scuola. Secondo quanto ricostruito, tutto sarebbe scaturito da un volantinaggio davanti alla scuola, da parte dei giovani di Azione Studentesca, da cui sarebbe nata una discussione con i due studenti del liceo sfociata nell'aggressione.

"Ciò che è accaduto è gravissimo - sottolinea il presidente Giani- . C’è uno stato di tensione che rivela che l’episodio non è isolato. La brutalità e la cattiveria evidenziate dalle immagini che circolano rende evidente la predeterminazione e le responsabilità agghiaccianti. Non possiamo permetterci di vedere mai più quelle immagini davanti ad una scuola toscana e, individuati i responsabili, non devono essere fatti sconti a nessuno. La Toscana - ha concluso il presidente - è terrà di civiltà, persone sono morte per affermare la libertà e la democrazia, quel genere di violenza che ci riporta a quanto accadde nel nostro paese non può essere in alcun modo tollerato".

Da quanto emerso nelle scorse ore, la vicenda che si è verificata di fronte al liceo Michelangiolo non sarebbe un episodio isolato, come ha sottolineato anche dalle parole del presidente della Regione. Un fatto simile, riportato da alcuni quotidiani, sarebbe successo nei giorni scorsi davanti ad un altro liceo fiorentino, il Pascoli, fortunatamente non sfociato in violenze fisiche. Anche su questo episodio, indagano Digos e carabinieri.