Terremoto Turchia, rientrati a Pisa vigili del fuoco e soccorritori toscani

È rientrato in Italia il secondo team italiano dei vigili del fuoco inviato nelle zone colpite dal terremoto in Turchia. Il 7 febbraio scorso, partì il team Usar specializzato per la ricerca di dispersi sotto le macerie, composto da 50 vigili del fuoco dalla Toscana e dal Lazio. Il contingente italiano inviato ad Hatay, che ha operato senza sosta in aiuto alla popolazione colpita dal forte sisma del 6 febbraio nella missione coordinata dal Dipartimento di Protezione Civile, è rientrato tra ieri sera e questa notte con gli aerei della guardia di finanza e dell'Aeronautica Militare, atterrati a Pisa e Pratica di Mare, Roma.

Tra loro anche 10 vigili del fuoco toscani, in particolare 6 dal comando di Pisa, uno dal comando di Massa Carrara e uno dalla Direzione Regionale Toscana, oltre a 4 sanitari tra medici e infermieri. Ad accogliere il team all'aeroporto di Pisa il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco per la Toscana Marco Frezza e il comandante di Pisa Nicola Ciannelli.