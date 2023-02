Raddoppio Empoli-Siena, Forza Italia favorevole al progetto Fs

“Si apprende da articoli apparsi su riviste ferroviarie e comparsi anche sugli organi di stampa, che il gruppo consiliare “Buongiorno Empoli- Fabbrica in comune”, avrebbe presentato un documento in merito al progetto di raddoppio della tratta Empoli-Siena.

"Di tale documento”, evidenzia Giuseppe Romano, capogruppo FI Unione Comuni Empolese-Valdelsa, Forza Italia non ne è mai stata messa al corrente e che in ogni caso il suo contenuto non riflette assolutamente la posizione di Forza Italia in merito”

Samuele Spini, coordinatore Forza Italia Empoli, rimarca il fatto che “Forza Italia, non è disponibile a cavalcare qualunque protesta purchessia, ma che invece occorra trovare soluzioni concrete per risolvere le problematiche dei cittadini. Come in tal senso si collocano le nostre proposte fatte nei mesi scorsi”.

Sabrina Ramello, responsabile dei trasporti per l’empolese-Valdelsa sottolinea il fatto che, “altri ritardi dovuti a fantasiosi nuovi tracciati, imporrebbero nuovi studi di fattibilità, nuovi espropri di terreni, mettendo così a rischio i finanziamenti già esistenti per la Empoli-Siena, perché gli stanziamenti verrebbero destinati altrove”.

Diego Crocetti coordinatore Forza Italia Capraia e Limite rimarca quali sono le proposte fatte da Forza Italia nei mesi scorsi dal proprio partito e quali sono le soluzioni per ovviare nuovi problemi sorti di recente.

Noi siamo favorevoli al raddoppio in tutto il suo percorso incluso anche il tratto Poggibonsi-Siena ad oggi escluso e per cui sono già stati stanziati 267 milioni da rete ferroviaria italiana.

A raddoppio ultimato si passerebbe da 4 treni/h nei due sensi di marcia a 10 treni/h sulle tratte oggetto di raddoppio, la velocità passerebbe da 100 km/h a 120 km/h e il risparmio complessivo su tutta la tratta sarebbe di circa 30 minuti, passando dai 95 ai 65 minuti per coprire la tratta Siena-Firenze

Nei comuni o nelle frazioni attraversate dalle ferrovia si può pensare ad installare barriere anti-rumore, quelle moderne tra parentesi non deturpano nemmeno paesaggio

Sulla linea solo e solamente treni ibridi Hitachi Blues htr 312/314 a tre e a quattro casse che sono diesel/elettrici/batteria e che potrebbero andare solo ed esclusivamente a batteria in prossimità dei centri abitati riducendo a zero le emissioni e rumore

Fare della Empoli-Siena una linea pioniere a livello nazionale come la Terni-Sulmona per il treno ad idrogeno e per cui rete ferroviaria italiana ha già previsto i finanziamenti

La politica responsabile e capace di governare, come quella rappresentata da FI, deve avanzare proposte serie in merito alla questione della tratta Empoli -Siena: su queste proposte auspichiamo un confronto serio e costruttivo ed una condivisione da parte di tutte le forze politiche nell'ottica di portare benefici alla collettività e risolvere atavici ritardi nella realizzazione delle opere.

Diego Crocetti, Giuseppe Romano, Samuele Spini, Sabrina Ramello - Forza Italia Empolese Valdelsa