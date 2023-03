Anziana truffata, via 10mila euro e i gioielli da un finto maresciallo

Un falso maresciallo ha truffato un'anziana 90enne lo scorso 27 febbraio a Firenze. La donna era stata contattata dallo sconosciuto che si era presentato come maresciallo e aveva convinto a consegnare 10mila euro e i suoi preziosi a un sedicente avvocato per scagionare una sua nipote che sarebbe stata coinvolta in un incidente stradale. Il fatto ovviamente non era mai avvenuto ma la donna è stata convinta a dare tutti gli averi. Dopo ha però contattato la nipote constatando che non c'era stato nessun incidente. I carabinieri di Rifredi stanno individuando gli autori della truffa.