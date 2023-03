Ha la droga e tenta di scappare in tramvia: arrestato

Un 23enne senegalese è stato arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio dalla polizia di Firenze.

Alla vista degli agenti il ragazzo ha cercato frettolosamente di salire a bordo della tramvia che si trova proprio di fronte alla stazione di Santa Maria Novella, ma è stato subito fermato.

A questo punto il 23enne, cercando forse di non compromettere troppo la sua situazione, avrebbe “confessato” ai poliziotti di avere addosso solo 3 dosi di hashish per uso personale.

Gli agenti però sono andati a fondo nella vicenda scoprendo all’interno dei pantaloni del ragazzo un portamonete senza neanche un euro: dentro erano state occultate ben 38 dosi di cocaina e altre 2 di hashish.

La droga, tutta confezionata e pronta, secondo gli investigatori, per essere smerciata tra le strade di Firenze, avrebbero potuto fruttato alcune migliaia di euro.

Finito in manette il giovane è stato portato in Questura in attesa del rito direttissimo.

Nello stesso momento in zona Piazza della Stazione un 31enne nigeriano, appena ha visto la polizia, ha tentato anche lui di allontanarsi, attirando inevitabilmente l’attenzione dei tutori dell’ordine.

Quest’ultimi lo hanno raggiunto e sorpreso con addosso 2 dosi di hashish e una carta di credito appartenente ad un'altra persona, della quale l’uomo non ha saputo dare spiegazioni. Il 31enne è stato segnalato per illecita detenzione di sostane stupefacenti e denunciato per il possesso della carta.

Nella mattinata, inoltre, la Polizia di Stato ha identificato oltre 300 persone e controllato diversi esercizi commerciali, continuando senza sosta quell’operazione di controllo che si muove coordinando sia un’azione di repressione dei reati che avviene a “fatto commesso”, sia una di prevenzione, che mira, tramite la costante presenza sul territorio e la stretta vigilanza di zone cosiddette sensibili, ad evitare il verificarsi di eventi criminali.