Empoli Half Marathon, torna la corsa di 21 km su 4 comuni

Dal centro storico a tante altre strade cittadine. Domenica 5 marzo 2023, si corre la ‘Empoli Half Marathon’, ventuno chilometri di passione sportiva e partecipazione. Partenza in via Roma e arrivo in piazza Farinata degli Uberti, dove si svolgerà la premiazione. La gara podistica è organizzata da Trievolution Sport Eventi e toccherà i Comuni di Empoli, Vinci, Capraia e Limite, Montelupo Fiorentino.

Empoli Half Marathon, il percorso

Prima fase: partenza da via Roma, per entrare a destra in via Giuseppe Verdi, a sinistra in via Mario Fabiani, a destra in viale Bruno Buozzi, a destra in via Bonistallo, a destra in via Raffaello Sanzio, continua su via Giuseppe Verdi, a sinistra in via Leonardo da Vinci, a sinistra in via Cavour, a destra in piazza XXIV Luglio, continuare su via Ferrucci, girare a destra in via del Papa, poi a sinistra in via del Canto Pretorio, continuare in piazza Farinata degli Uberti e a destra in via del Giglio. Poi i podisti proseguiranno in piazza della Vittoria, a sinistra in via Tinto da Battifolle, a sinistra in via Pievano Rolando, a destra in piazza Guido Guerra, continua in via Cesare Battisti, a destra in via Tosco Romagnola, continua su Ponte Alcide De Gasperi.

Seconda fase: dal Comune di Montelupo Fiorentino, da via Arnovecchio a via Piano della Tinaia, a sinistra in via della Tinaia, a destra in viale delle Olimpiadi, a destra in via della Maratona, a destra in viale delle Olimpiadi, continua in via Bisarnella, a sinistra in via Carducci, a destra in via Giuseppe Giusti, a sinistra in via Lando Conti, a destra in via Luigi Russo, a sinistra in via Luigi Settembrini, a destra in via Ippolito Nievo, a destra in via Giulio Masini, continua in piazza Antonio Gramsci, a sinistra in via Tinto da Battifolle, a destra in piazza della Vittoria, continua in via del Giglio, a sinistra in Canto Guelfo, arrivo in piazza Farinata degli Uberti.

I PROVVEDIMENTI - Domenica 5 marzo 2023, su tutto il percorso di gara è prevista la temporanea sospensione della circolazione, dalle 9 alle 12, per il tempo strettamente necessario a garantire il passaggio dei partecipanti e dei veicoli al seguito.

Inoltre in via Roma, tratto compreso fra piazza della Vittoria e via Giovanni da Empoli, su ambo i lati, è previsto il divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli, dalle 7 alle 12.30, eccetto quelli necessari all’allestimento e svolgimento della manifestazione.

Le disposizioni non si applicano ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso relativamente ad interventi da effettuarsi all'interno dell'area interdetta.

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti con il presente provvedimento, sarà punita ai sensi del Codice della Strada.

