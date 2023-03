Salvarono persone in pericolo a Empoli, premiati il finanziere Gargiulio e il cavalier Viviani

Due riconoscimenti per premiare gli autori di altrettanti gesti di alto valore civico e umano. Sono stati consegnati nella mattinata di oggi, giovedì 2 marzo 2023, dalla sindaca di Empoli, Brenda Barnini nel corso di un incontro avvenuto nella Sala consiliare al primo piano del Palazzo Comunale. A ricevere i riconoscimenti, il finanziere scelto Claudio Gargiulo, in forza al Comando Compagnia della Guardia di Finanzia di Empoli, e il cavalier Andrea Viviani.

Entrambi si sono distinti per non aver esitato ad aiutare persone che si trovavano in difficoltà, mettendo a rischio la loro stessa vita. In particolare, il finanziere Gargiulo, nel giugno 2022, mentre si trovava fuori servizio, ha salvato una persona che stava per essere travolta da un treno, alla stazione ferroviaria di Empoli: notando il cittadino in pericolo, si è diretto verso di lui e lo ha messo in salvo.

Viviani, invece, nell'ottobre 2022, è intervenuto nell'area di sosta all'esterno del centro commerciale Coop* in via Sanzio dove un incendio stava divorando un camion parcheggiato: notate le fiamme, ha dato l'allarme e ha svegliato e aiutato a mettersi in salvo quattro persone che si trovavano su mezzi in sosta vicino al camion a fuoco.

Presenti alla cerimonia tra gli altri il Comandante della Compagnia della Guardia di Finanza, Alessandro Arpaia, Daniele Riva Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Empoli, il Governatore della Misericordia di Empoli, Pier Luigi Ciari, l’assessore allo sport con delega all’associazionismo e volontariato, Fabrizio Biuzzi, Alessio Mantellassi, presidente del Consiglio Comunale di Empoli e la consigliera comunale Maria Cira D’Antuono.

"Non voltarsi dall'altra parte, scegliendo di mettere gli altri prima ancora di noi stessi - ha sottolineato la sindaca Barnini -. È quello che hanno scelto di fare il finanziere scelto Gargiulo e Andrea Viviani, è l'insegnamento che hanno dato a tutti noi.

Con i loro gesti, coraggiosi e altruisti, hanno salvato la vita a persone che per varie ragioni si trovavano in situazioni di pericolo. Come amministrazione, abbiamo ritenuto importante ringraziarli pubblicamente a nome della comunità empolese, con la convinzione che azioni come queste non debbano passare inosservate e che debbano essere di esempio".

Queste le motivazioni espresse dall'amministrazione comunale: al finanziere scelto Claudio Gargiulo, volendo premiare il gesto di alto valore civico e umano si concede questo riconoscimento per aver reso salva la vita a persona con difficoltà motoria in situazione di estremo pericolo nell'attraversamento dei binari al momento di passaggio di convoglio ferroviario presso la stazione di Empoli; al Cavalier Andrea Viviani, volendo premiare il gesto di alto valore civico e umano si concede questo riconoscimento per aver reso salva la vita a quattro utenti della strada in situazione di estremo pericolo nell'incendio di un mezzo pesante in sosta all'interno di un parcheggio di Empoli.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa