Eventi tutto l'anno a Montespertoli: il via con Martignana in Festa tra Alpaca e mercatini

Da marzo a dicembre l’Associazione Commercianti e Artigiani di Montespertoli organizzerà eventi in tutto il territorio, non solamente nel capoluogo del paese ma anche nelle frazioni con l’obiettivo di valorizzare le piazze e i vari luoghi di aggregazione.

"I nostri obiettivi sono principalmente due: promuovere le varie attività commerciali e artigianali nel nostro territorio e dare nuova vita alle tante feste tradizionali delle frazioni. Montespertoli è un paese esteso fatto di tanti luoghi di aggregazione, vogliamo così proporre ai cittadini tanti eventi per vivere a pieno Montespertoli non solamente nel centro storico" dichiara la Presidente dell’Associazione, Lara Bartalucci.

I prossimi eventi

Il ricco calendario che parte con sabato 11 e domenica 12 marzo con "Martignana in festa". Due giorni di iniziative in piazza Maria e Angela Fresu, con l’esposizione di moto e trattori d’epoca, mercatino, sfilata di alpaca e un punto ristoro con il contributo di Gastronomia Latini e Birra 72.

Per la festa del babbo, 19 marzo, tutti in sella con Toscanabybike: "Babbo in bici" una gita in bicicletta nelle colline montespertolesi. Per info e prenotazioni: 3939774847

Tre appuntamenti nel centro storico con:

Festa di Primavera, sabato 18 e domenica 19 marzo: mercatino di artigianato e hobbistica e sfilata d’alpaca in piazza del Popolo.

"Non lo butto", domenica 2 aprile: mercato dell’usato aperto a tutti coloro che vogliono dare valore a oggetti usati. Per partecipare con un banco si può scrivere al numero: 3393520372.

1° edizione della "Festa della Birra Artigianale", sabato 22 e domenica 23 aprile: mercatino e musica dal vivo.

Dall'estate in poi

A maggio si torna nelle frazioni con la festa "Pane e Tulipani" a Baccaiano: mercatino espositori, sfilata di alpaca e molto altro.

Non mancherà lo Street Food, l’iniziativa Motodonna, la Sagra della Ranocchiocciola e la Festa del Polliglio a Baccaiano, la "Notte bianca" e ogni mercoledì sera di giugno e luglio l’Associazione organizzerà "Estate in centro": festa in paese con negozi aperti, degustazioni, cene e intrattenimento.

L’anno di eventi si concluderà con le inizitive del periodo natalizio che faranno rivivere, come ogni anno, la magia del Natale a grandi e piccini.

Per non perdere tutte le iniziative dell’Associazione Commercianti e Artigiani si può seguire la pagina facebook @a.Montespertoli oppure, per chiedere informazioni, si può chiamare il numero: 3393520372.

"Dopo le prime iniziative pensate per Natale e per Carnevale abbiamo deciso di organizzare un calendario variegato e per tutti i gusti, ci sarà da divertirsi" conclude la Presidente.

Fonte: Comune di Montespertoli