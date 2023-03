La Scotti in Coppa Italia con Costa Masnaga, coach Cioni: "Ci proveremo"

La Scotti torna all’assalto della Coppa Italia. Venerdì alle 14.30 a Battipaglia (arbitri Tognazzo di Padova e Scolaro di Torino), la squadra di coach Alessio Cioni scende in campo nel trofeo nazionale di A2 che già l’ha vista protagonista in due precedenti occasioni (oltre ad una volta in A1). Avversario sarà Costa Masnaga ma, prima di parlare delle lombarde, il tecnico biancorosso fa qualche considerazione sulla presenza delle sue ragazze a questa manifestazione. "Non pensiamo che essere a giocarci queste finali ad otto fosse scontato – attacca – arrivarci non è stato sicuramente banale per diversi motivi. Prima di tutto le difficoltà del campionato che stiamo giocando, poi per aver allestito una squadra che si basa su tante ragazze giovani dopo un profondo rinnovamento e su giocatrici che abbiamo responsabilizzato sia come minutaggio che come ruolo in campo. Se mettiamo tutto insieme ecco che capiamo come sia bello ed importante essere su questa ribalta che, oltretutto, ci consente di riprendere il trend positivo che abbiamo avuto prima dello scorso campionato. Già in passato, infatti, abbiamo giocato questa coppa due volte in serie A2 ed anche durante la nostra permanenza nella massima categoria dopo che ci eravamo qualificate anche l’anno precedente nel quale, causa pandemia, non si giocò".

"Cosa mi aspetto dal campo? La storia recente parla chiaro. L’anno scorso fu 4-0 per le squadre del girone nord ed anche quest’anno sono roster molto forti. Oltretutto mancherà anche la squadra più attrezzata del nostro girone, ovvero Patti che ora si è anche rafforzata con l’innesto di Verona e che è rimasta fuori solo per differenza canestri. Ovvio che mi auguro che il sud si faccia onore a partire da noi che daremo battaglia ma, al di là di questo, in sede di pronostico, bisogna dire che le squadre del nord partono favorite".

E siamo all’avversario, Costa Masnaga. "Ne parlo facendo una valutazione generale – prosegue – perché credo che sulla carta la favorita sia Castelnuovo Scrivia per il roster che ha. Costa, però, ha una forma invidiabile e le undici vittorie consecutive sono lì a testimoniarlo. La partita è quindi difficile ma noi, se da una parte viviamo la Coppa come un bel traguardo raggiunto, dall’altra andiamo a giocarcela per andare avanti più possibile e dimostrare che non siamo in campo per caso. Direi che stiamo abbastanza bene a parte qualche acciacco di stagione che stiamo recuperando. Costa è una squadra che fa del ritmo, dell’energia e della capacità di tirare nei primi secondi dell’azione le sue caratteristiche e quindi dovremo fare una partita sopra le righe per qualificarci per la semifinale. Di sicuro ci proveremo".

La gara sarà trasmessa in diretta streaming per tutti sulla piattaforma Lbf Tv, mentre la finale sarà visibile in chiaro su Ms Channel.

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio stampa