Lega, a Castelfiorentino il via alla campagna tesseramenti 2023

Sabato 4 marzo inizia la campagna per i nuovi tesseramenti 2023. Castelfiorentino apre le porte della sede Lega sabato mattina dalle 10.00 alle 12.30 per inaugurare questo nuovo percorso e coinvolgere tanti nuovi amici che vogliamo sostenerci con proposte e suggerimenti.

Sarà l’occasione di ritrovarci per un caffè e tante considerazioni sugli ultimi avvenimenti politici che possano arricchire le prossime sfide che ci attendono. Sarà possibile anche firmare la petizione che pone lo stop alle auto a benzina e diesel nel 2035 "Sì all’ambiente - NO ai suicidi economici". È già previsto ulteriore gazebo tesseramento a Castelfiorentino per sabato 11 marzo ma stiamo organizzando anche su Montespertoli, comune che rientra nella segreteria di Castelfiorentino, con data da destinarsi per agevolare chi desidera tesserarsi. Tesseramenti che da 4 anni sono sempre in aumento in queste zone.

Fonte: Lega Castelfiorentino