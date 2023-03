"Meloni-Ferrari, Schlein una Twingo": schermaglie Barnini-Poggianti

L'arrivo di Elly Schlein come segretaria del Pd ha dato adito a polemiche anche sui social, specialmente tra elettori ed eletti del centrodestra contro quelli del centrosinistra.

Un esempio è quello del sindaco FdI Antonfrancesco Vivarelli Colonna, che su un post sessista si è difeso dicendo che "è ironia". Senza andare troppo lontano, la polemica è di casa anche a Empoli.

La prima a commentare è Brenda Barnini, sindaca di Empoli, contro un post di Andrea Poggianti, capogruppo FdI a Empoli ed ex candidato sindaco, che ha condiviso una foto in cui, sull'onda della canzone di Shakira, paragona Giorgia Meloni alla Ferrari ed Elly Schlein alla Twingo. Ecco cosa ha scritto Barnini: "È bastato aspettare pochi giorni prima di vedere all’opera il buon capogruppo di Fratelli d’Italia nonché candidato a Sindaco contro di me nel 2019 che come era già successo in passato si lascia andare a ironia figlia del peggior maschilismo. Del resto Poggianti è in buona compagnia considerate le parole indegne usate dal Sindaco di Grosseto Vivarelli Colonna, anche lui fiero esponente di Fratelli d’Italia.

La prima a indignarsi dovrebbe essere Giorgia Meloni, ma IL presidente del consiglio fa di tutto per mimetizzarsi con gli uomini e forse troverebbe divertente questo meme. Per fortuna tutto ciò è lontano anni luce dalla sensibilità, dalla cultura e dai comportamenti della maggioranza degli empolesi che non hanno scelto e non sceglieranno di farsi rappresentare da certi comportamenti".

La risposta di Poggianti non si è fatta attendere.

"Cara Brenda, il maschilismo non appartiene al sottoscritto e nè al partito di cui sono Capogruppo ed ex candidato sindaco della nostra Empoli(come ricordi sempre e ti ringrazio per la considerazione nel controllarmi costantemente). La risposta al’On. Serracchiani della nostra Premier mai fu così attuale (il riferimento è il commento della parlamentare Pd che le aveva detto di stare "un passo dietro agli uomini", NdR).

Il valore umano ed il profilo istituzionale rendono Giorgia Meloni una fuoriclasse, una Ferrari del panorama politico. Atteniamoci al perimetro del dibattito, la bellezza lasciamola giudicare agli stilisti. E poi diciamoci la verità, se ritenevi Schlein una “Ferrari” non avresti sostenuto convintamente Bonaccini".