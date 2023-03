Nuovo corso di primo soccorso, iscrizioni alla Pubblica assistenza di Fucecchio

Continua l’azione di sensibilizzazione da parte della Pubblica Assistenza di Fucecchio Odv: da martedì 14 marzo, infatti, partirà un nuovo corso di primo soccorso, che si terrà di martedì e di giovedì dalle 21.15 in poi nella sede di via Foscolo 22, a Fucecchio.

Le lezioni in totale saranno 5 e verteranno su una serie di argomenti, tra cui: BLS adulto e pediatrico (BLS è l’acronimo che indica le manovre di supporto per le funzionalità vitali, come il massaggio cardiaco); disostruzione negli adulti e nei bambini (la manovra salvavita di Heimlich) e le norme di comportamento in caso di trauma.

Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Per informazioni e iscrizioni 05711601147 oppure formazione@pafucecchio.it.

A formare i corsisti sarà personale qualificato proprio della Pubblica Assistenza. Si tratta di poche, semplici ma fondamentali manovre che possono fare la differenza nel salvare la vita di una persona in difficoltà.

Un’azione che fa parte della mission dell’associazione guidata dal presidente Luigi Checchi, che vuole diffondere una cultura civica e propedeutica al volontariato, in qualunque formato si decida di prestarlo.

Molto spesso, infatti, chi affronta questi corsi poi si appassiona e decide di diventare volontario. Le opportunità sono molteplici: il servizio di emergenza sull’ambulanza, il sociale, l’antincendio boschivo e la protezione civile.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa