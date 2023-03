Premio Contessa Emilia, 13 candidate per il contest al femminile

Stiamo entrando nella settimana che precede il giorno della consegna del ‘Premio Contessa Emilia’, seconda edizione, contest non competitivo che porterà alla premiazione di due figure femminili del territorio empolese, in programma mercoledì 8 marzo 2023, nel giorno della Festa delle donne. Si terrà alle 21, al Cenacolo degli Agostiniani, in via dei Neri, 15.

Quarantacinque le segnalazioni pervenute al Comune di Empoli, che descrivono la vita di tredici donne. Tra queste ad essere premiate saranno una donna del passato, non vivente alla data del contest, e una donna del presente, in vita alla data del contest. A guidare nella scelta dei nomi, la storia e il segno lasciato nella comunità empolese da ognuna delle candidate.

«È stato emozionante leggere tutte le candidature che sono state inviate – spiega Valentina Torrini, assessora alle Pari Opportunità del Comune di Empoli -. Dietro ciascuna c'è un pezzetto della storia della nostra città e sarà bellissimo presentarvi tutte le donne candidate. Vi aspettiamo l'8 marzo alle ore 21. Festeggeremo insieme la festa della donna e scopriremo chi saranno le due donne a cui la commissione pari opportunità consegnerà le spille, un gesto simbolico con cui vogliamo premiare tutte le donne che ad Empoli hanno contribuito al bene comune».

Al termine della serata verrà offerto un brindisi a tutti i presenti. È consigliata la prenotazione da effettuare al numero 366 9382534

Due spille raffiguranti l’immagine della Contessa Emilia che riproducono il logo: ecco il premio che verrà consegnato nella serata dell’8 marzo 2023. Per individuare l’autore delle spille, gioielli-simbolo dell’evento e del suo messaggio, l’amministrazione comunale ha pubblicato nelle settimane scorse un avviso pubblico per la manifestazione d’interesse per la donazione delle spille, rivolto a gioiellieri e orafi dell'Empolese Valdelsa: a fornire i gioielli sarà una delle aziende dell’artigianato prezioso ‘made in Empoli’, la storica gioielleria e oreficeria Alino Mancini. Le due spille sono realizzate in argento rosato con al centro una pietra lavorata a cammeo, per il valore complessivo di 450 euro.

La manifestazione, promossa dal Comune di Empoli e dalla commissione Parti Opportunità, ha lo scopo di accendere i riflettori sul ruolo che le donne hanno avuto e hanno nella società e sulla loro capacità di incidere, contribuendo allo sviluppo dei contesti in cui si trovano a operare.

