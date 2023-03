Rapina impropria a Empoli, in carcere 55enne di Santa Croce

Un 55enne di Santa Croce, noto alle forze dell'ordine di Empoli perché gravita in questa zona, è stato arrestato in via Barzino quest'oggi dalla polizia. Sul suo conto la procura presso la Corte di Appello di Firenze aveva emesso un ordine di carcerazione di 3 anni di pena per rapina impropria aggravata. I fatti contestati furono commessi a Empoli nel 2020.

Gli uomini della squadra anticrimine del commissariato empolese lo hanno trasferito in seguito nel carcere di Sollicciano a Firenze, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Continuano i controlli programmati dalla prefettura nell'area empolese, specialmente in zona stazione. La segnalazione di molti lettori in merito a un elicottero in volo sulla città è legata proprio a questi controlli stabiliti a suo tempo.