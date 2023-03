Furto da mille euro di valore in un'azienda di via Amendola a Signa. Due persone a volto coperto hanno portato via nel pomeriggio di ieri 92 borse Crochet. Come visto nel sistema di videosorveglianza, due uomini a volto coperto a bordo di un'auto di colore scuro sono entrati nel piazzale della ditta. Approfittando della distrazione dei dipendenti, hanno portato via le borse messe da parte in dei pacchi pronti per essere spediti. Indagano i carabinieri.