Buongiorno oggi ringrazio la nostra Irene Rossi che potete ascoltare su Radio Lady tutti i pomeriggi tranne il mercoledì. Irene qualche mese fa ci ha portato la torta al cioccolato senza uova e burro, molto buona. Una torta da gustare non solo al mattino ma come spuntino per tutta la giornata.

La foto in primo piano è quella della torta che ha portato in radio.

Torta di cioccolata senza uova e burro di Irene

Ingredienti

170 gr di farina 00

130 gr di zucchero

250 ml di latte di cocco (potete mettere anche il latte vaccino)

50 gr di cacao amaro in polvere

Una bustina di lievito per dolci (16 gr)

Preparazione:

Versate in una terrina la farina setacciata, lo zucchero, il lievito e il cacao anch’esso setacciato. Intiepidite quindi il latte e versatelo a filo nella terrina. Mescolate per bene fino a ottenere un impasto omogeneo, che avrà alla fine la consistenza come di un omogeneizzato. Versate l’impasto in uno stampo da forno imburrato e infarinato di circa 18/20 cm di diametro e cuocete per 25 minuti in forno preriscaldato a 180°. Sfornate la torta light al cioccolato, fatela intiepidire su una gratella e cospargetela di zucchero a velo prima di tagliarla a fette e consumarla.

Se volete renderla meno light, potete farcirla con una crema di mascarpone (250 g) e Nutella (3 cucchiai).

Irene

Mandate le vostre ricette a michela@radiolady.it

Seguitemi anche su Facebook www.facebook.com/groups/cucinarechebonta/