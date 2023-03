Davide Astori, raccolti oltre 18mila euro per cure ai bambini in Camerun

La raccolta fondi promossa in memoria di Davide Astori ha superato i 18mila euro. L'associazione intitolata al capitano viola ringrazia l'Acf Fiorentina e i tifosi per aver partecipato alla raccolta, lanciata a cinque anni dalla scomparsa di Astori e organizzata prima della partita Fiorentina-Milan, e tutti coloro che hanno aderito tramite il portale gofundme, dove c'è ancora tempo per donare.

"Un risultato incredibile - scrive sui social l'associazione Davide Astori, fondata dalla famiglia del calciatore - a distanza di tre settimane dalla nostra costituzione". La no profit inoltre ringrazia i tifosi dell'Atf, del Centro coordinamento viola club e Soloviola, il club, Cristiano Biraghi, Stefano Pioli e Riccardo Saponara per il loro contributo personale e infine l'A.C. Milan per la collaborazione. "I fondi - come ricordato dall'associazione - saranno destinati alla fornitura di un chemioterapico contro l'anemia falciforme impiegato in un centro medico in Camerun, dove attualmente sono assistiti cento bambini al di sotto dei cinque anni di vita". Una missione a cura di Cure2Children.