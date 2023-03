Migliori ospedali italiani, Empoli al 55esimo posto e nella top five in Toscana

Negli ultimi anni gli ospedali sono stati messi a dura prova dalla pandemia. Tuttavia ci sono delle strutture nel mondo che spiccano per i loro risultati. Queste appartengono alla classifica dei Migliori ospedali del Mondo, la "World's Best Hospitals" redatta ogni anno dal prestigioso settimanale Newsweek.

Nella lista del 2023, analizzando solo l'Italia, sono state prese ad esame 127 strutture. Ma quali sono i migliori della Toscana secondo il popolare media statunitense?

Entrando nel particolare, l'ospedale di Empoli rientra nella top five della regione. Il San Giuseppe si colloca al 55esimo posto in Italia e al quinto per la Toscana, guadagnando ben 10 posizioni rispetto allo scorso anno. Andando in ordine di classifica, il primo ospedale sul podio è l'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi di Firenze, al primo posto in Toscana, al 13esimo in Italia ed è presente anche tra i 250 ospedali nel ranking mondiale. Medaglia d'argento all'ospedale San Donato di Arezzo (25esimo posto nazionale), bronzo all'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana (29esimo posto nazionale). Fuori dal podio ed entro i primi cinque posti toscani si trovano l'ospedale Santa Maria Nuova nel centro di Firenze, quarto e al 45esimo posto nazionale e come detto sopra il San Giuseppe di Empoli, quinto e al 55esimo posto italiano.

Si prosegue alla posizione successiva, la 56esima, con l'ospedale Santa Maria Annunziata di Bagno a Ripoli (sesto in Toscana) mentre l'ospedale Misericordia di Grosseto si piazza al 63esimo posto, (settimo in Toscana) e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese al 68esimo (ottava in Toscana). Salto al 94esimo posto, gradino occupato dall'ospedale F.Lotti di Pontedera, fino alla 106sima posizione con l'ospedale di Livorno, coppia di strutture che chiude la top 10 per la Toscana. Scorrendo la lista e avvicinandoci alla fine, si trovano l'ospedale Versilia (112esimo, 11esimo in Toscana), l'ospedale San Luca di Lucca (114esimo, 12esimo in Toscana) e infine a chiudere il 13esimo, il San Jacopo di Pistoia, l'ultimo ospedale toscano presente in classifica alla 125esima posizione.