Nasce il Comitato Civico 'Degrado a Empoli'. Il neo-costitutito gruppo, attraverso una nota, si presenta così alla cittadinanza: "Il Comitato ha come scopo di contrastare il degrado del territorio comunale, inteso come peggioramento delle condizioni di sicurezza pubblica, di pulizia e decoro urbano, di manutenzione dei beni pubblici, ponendosi in modalità collaborativa e propositiva con tutte le Istituzioni presenti sul territorio".

La nota specifica che "il Comitato è nato dall’esigenza di alcune cittadine, e cittadini, residenti nel Centro Storico di Empoli, stanchi di un degrado generalizzato e oramai endemico di quella zona, ma che ben presto a volto il proprio sguardo anche alle periferie di Empoli", facendo intendere che si tratti di un comitato prevalentemente civico e aperto.

Al momento il Comitato ha reso noto solo il nome del suo presidente, Isacco Cantini, militante di Fratelli d'Italia, è stato candidato al consiglio comunale di Empoli nel 2019 ed ha ricoperto anche il ruolo di responsabile del dipartimento regionale di FDI 'disabilità ed equità sociale'.

Il Comitato non ha avuto modo, per il momento, di farsi conoscere alla cittadinanza e alle Istituzioni cittadine attraverso iniziative pubbliche. Per chi volesse informazioni, o voglia aderire può comunque contattare il Comitato all’indirizzo email: degradoempoli@gmail.com.